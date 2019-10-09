2019-10-09T18:09:49+03:00
Общество

Депутатская группа Фокинского района

Депутаты Фокинской районной территориальной депутатской группы приступили к работе
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.Фото: Брянский городской Совет народных депутатов.
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Депутаты Брянского горсовета шестого созыва, члены Фокинской районной территориальной депутатской группы провели первое заседание после формирования нового состава горсовета. В состав Фокинской депутатской группы входит шесть человек: Дмитрий Александрович Андреенко, Игорь Анатольевич Афонин, Марина Михайловна Писаревская, Вера Николаевна Стефашина, Александр Петрович Яськов. Председатель группы — Василий Иванович Игрунев.

На первом заседании депутаты избрали заместителя председателя Фокинской территориальной группы. Им стал один из самых опытных депутатов Брянского горсовета Игорь Афонин. Также на совещании был изучен порядок организации деятельности группы, сформирован график приема граждан на октябрь-декабрь 2019 года, назначена дата проведения очередного заседания Фокинской территориальной депутатской группы. Помимо этого, депутаты заслушали информацию районной администрации о строящихся и реконструируемых на территории района объектах, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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