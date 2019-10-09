Старт работе в новом составе

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-09T18:04:49+03:00

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Состав Бежицкой районной территориальной группы был утверждён на первом заседании Брянского городского Совета. В группу вошли 12 депутатов: председатель Людмила Федотова, а также Сергей Веденин, Владимир Гайдуков, Татьяна Горлова, Валерий Иванов, Алексей Исаев, Дмитрий Клемешев, Виктор Корхов, Алексей Рассыльщиков, Сергей Сенин, Андрей Сидоров, Валентин Тарасов.

На первом заседании депутаты избрали заместителя председателя районной территориальной группы. Им стал Валерий Иванов. Он работал в этой должности в прошлом созыве.

Депутаты рассмотрели вопрос о порядке организации деятельности Бежиицкой районной территориальной группы. Были определены направления и формы работы. Особое внимание уделено личному приёму граждан. Разработан график, следуя которому депутаты будут работать с избирателями в кабинете №14 Бежицкой районной администрации и в общественных приёмных на округах.

На первом заседании депутаты обсудили ряд социальных вопросов, в том числе о подготовке к Новому году. Поставлена задача — детский праздник должен прийти во все семьи, в том числе многодетные, порадовать особенных детей и тех, что воспитываются родителями-инвалидами.

Решением Бежицкой районной территориальной группы была поддержана инициатива райадминистрации о проведении I районного слёта руководителей территориальных общественных самоуправлений. Там общественные активисты смогут обменяться опытом участия в региональной программе инициативного бюджетирования, узнать о реализации проектов по благоустройству дворов. Им расскажут о привлечении грантов и правилах Всероссийских конкурсов. На слёте выступят председатели ТОС, которые уже получали государственную поддержку на проекты. Таким образом, в Брянске были реконструированы детские и спортивные площадки, благоустроены места отдыха. Первый в Брянске слёт председателей ТОС планируется провести в Радице-Крыловке.

Всего депутаты рассмотрели 9 вопросов. Следующее заседание назначено на первый четверг ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU