2019-10-09T17:39:41+03:00
Общество

В Брянске продет фестиваль школьных музеев «Дорогами краеведения»

Он состоится с 10 по 12 октября в лагере «Искорка»
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске с 10 по 12 октября пройдет традиционный фестиваль школьных музеев и музейных комнат «Дорогами краеведения». Он состоится на базе оздоровительного лагеря «Искорка» в двух километрах от дятьковского поселка Шибенец, сообщают в пресс-служба Брянской городской администрации. Фестиваль посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в следующем году.

Участников ждет круглый стол, игры и викторины, экскурсии, торжественный митинг, музыкальные программы и вечер у костра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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