2019-10-09T17:26:10+03:00
Общество

Брянскую управляющую компанию лишили лицензии

Решение приняли в Государственной жилищной инспекции
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Брянскую управляющую компанию ООО «Новые технологии управления» исключили из реестра лицензий по управлению многоквартирными домами. Решение приняли в конце сентября в Государственной жилищной инспекции, сообщают в пресс- службе мэрии.

Компания обслуживала больше 300 домов. Все он находились в Бежицком районе. У управляющей компании были огромные долги перед поставщиками ресурсов.

Те собственники квартир, которые еще не выбрали новую управляющую компанию для своего дома, должны это сделать. Для этого нужно провести общее собрание жильцов. У жителей многоквартирных домов есть три варианта обслуживания: выбрать управляющую организацию, создать ТСЖ или непосредственное управление собственниками.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Унече благоустроят парк имени Уральских добровольцев
Депутатская группа Фокинского района
Старт работе в новом составе
В Брянске продет фестиваль школьных музеев «Дорогами краеведения»
Брянским следователями с начала года сообщили о 249 преступлениях против детей и подростков
В Брянске простились с погибшими в ДТП на Речной матерью и ее двумя детьми
В Брянске из-за аварии у Городищенской горки образовалась пробка
В Брянске пьяный хулиган разбил стекла в дверях лицея №9
В Брянске скрытые патрули будут ловить выехавших на встречную полосу водителей
В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать подземный переход на Полтиннике
Жителей Брянска запутала новая разметка у БГУ
Тротуары на проспекте Московском в Брянске достроят в ноябре
За три дня брянские полицейские задержали четырех автоугонщиков
Житель Клинцовского района напал на пожилого постояльца дома-интерната
В Брянске задержали сотрудника МУПа за продажу мест на кладбище
В Выгоничском районе в ДТП с фурой пострадали три человека
За сутки на проспекте Московском в Брянске водители нарушили правила больше 2 тысяч раз
ТМХ оправил четвертый грузовой тепловоз на Тугнуйский разрез
В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
Жители Клинцов пожаловались на полуразрушенное здание ЗАГСа