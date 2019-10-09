Брянскую управляющую компанию лишили лицензии

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-09T17:26:10+03:00

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Брянскую управляющую компанию ООО «Новые технологии управления» исключили из реестра лицензий по управлению многоквартирными домами. Решение приняли в конце сентября в Государственной жилищной инспекции, сообщают в пресс- службе мэрии.

Компания обслуживала больше 300 домов. Все он находились в Бежицком районе. У управляющей компании были огромные долги перед поставщиками ресурсов.

Те собственники квартир, которые еще не выбрали новую управляющую компанию для своего дома, должны это сделать. Для этого нужно провести общее собрание жильцов. У жителей многоквартирных домов есть три варианта обслуживания: выбрать управляющую организацию, создать ТСЖ или непосредственное управление собственниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU