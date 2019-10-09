2019-10-09T16:54:36+03:00
Общество

Брянским следователями с начала года сообщили о 249 преступлениях против детей и подростков

Уголовными делами закончились 103 происшествия
Марина АНТОНОВА
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За девять месяцев следователям СКР сообщили о 3807 преступлениях.За девять месяцев следователям СКР сообщили о 3807 преступлениях.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Брянским следователям с начала года сообщили о 249 преступлениях в отношении несовершеннолетних. Уголовные дела завели по 103 происшествиям. В суд направили 55 подобных уголовных дел. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном Следственном управлении, которое прошло в среду, 9 октября.

За три квартала года завели 43 уголовных дела по факту смерти пациента или причинения тяжкого вреда здоровью из-за действий врача. С начала года следователи возбудили 28 уголовных дел по факту невыплаты зарплаты. Ущерб от них составил 5,2 миллиона рублей. Его возместили на сумму 2,9 миллиона рублей.

За девять месяцев следователям СКР сообщили о 3807 преступлениях. На 20 процентов увеличилось количество уголовных дел, которые они завели – 977. За девять месяцев в производстве в управлении находилось 1582 уголовных дела. В суд направили 606 из них, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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