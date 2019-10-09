2019-10-09T15:50:28+03:00
Происшествия

В Брянске из-за аварии у Городищенской горки образовалась пробка

На улице Объездной столкнулись две иномарки
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Анна Туркина.Фото: vk.com, Анна Туркина.
Изменить размер текста:

В Брянске из-за автоаварии у Городищенской горки образовалась огромная пробка. Стоит вся улица Объездная. Люди пишут в соцсетях, что находятся в пробке больше часа.

Автоавария случилась около половины второго в среду, 9 октября, на улице Объездной. Судя по фотографиям с места ДТП, столкнулись две иномарки. Одна машина перегородила две полосы в сторону Бежицкого района. Другой разбитый автомобиль находится на полосе в сторону Советского. О пострадавших в автоаварии не сообщают.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянским следователями с начала года сообщили о 249 преступлениях против детей и подростков
В Брянске простились с погибшими в ДТП на Речной матерью и ее двумя детьми
В Брянске пьяный хулиган разбил стекла в дверях лицея №9
В Брянске скрытые патрули будут ловить выехавших на встречную полосу водителей
В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать подземный переход на Полтиннике
Жителей Брянска запутала новая разметка у БГУ
Тротуары на проспекте Московском в Брянске достроят в ноябре
За три дня брянские полицейские задержали четырех автоугонщиков
Житель Клинцовского района напал на пожилого постояльца дома-интерната
В Брянске задержали сотрудника МУПа за продажу мест на кладбище
В Выгоничском районе в ДТП с фурой пострадали три человека
За сутки на проспекте Московском в Брянске водители нарушили правила больше 2 тысяч раз
ТМХ оправил четвертый грузовой тепловоз на Тугнуйский разрез
В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
Жители Клинцов пожаловались на полуразрушенное здание ЗАГСа