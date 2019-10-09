В Брянске из-за аварии у Городищенской горки образовалась пробка

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-09T15:50:28+03:00

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В Брянске из-за автоаварии у Городищенской горки образовалась огромная пробка. Стоит вся улица Объездная. Люди пишут в соцсетях, что находятся в пробке больше часа.

Автоавария случилась около половины второго в среду, 9 октября, на улице Объездной. Судя по фотографиям с места ДТП, столкнулись две иномарки. Одна машина перегородила две полосы в сторону Бежицкого района. Другой разбитый автомобиль находится на полосе в сторону Советского. О пострадавших в автоаварии не сообщают.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU