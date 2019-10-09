В Брянске скрытые патрули будут ловить выехавших на встречную полосу водителей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-09T15:11:12+03:00

С начала года в Брянске случилось 11 автоаварий из-за выезда на встречную полосу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянске после смертельной автоаварии, в которой погибли мать и ее двое маленьких детей, полицейские устроят рейд «Встречная полоса». Он пройдет с 10 по 19 октября. Сотрудники ГИБДД будут ловить тех, кто нарушает правила обгона.

- Как показывает практика, выезду на встречную полосу предшествуют другие нарушения – превышение скорости или управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. – Поэтому на дорогах будут ловить пьяных водителей и нарушителей правил перевозки детей. Сплошные проверки будут проходить ежедневно.

С начала года в Брянске случилось 11 автоаварий из-за выезда на встречную полосу там, где это запрещено. В последней смертельной аварии погибли двое маленьких детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU