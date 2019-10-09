Тротуары на проспекте Московском в Брянске достроят в ноябре

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-09T11:58:34+03:00

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Тротуары на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска достроят в ноябре. В этом месяце заканчивается контракт. На работы выделили 28 миллионов рублей. Протяженность ремонтируемого участка – два километра.

Напомним, прежние тротуары на проспекте Московском разрушили во время прокладки ливневой канализации в 2017-2019 годах.

- Восстановление тротуаров, газонов и дороги-дублера ведут на трех участках, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. – Первый из них – на четной стороне проспекта от улицы Шолохова до путепровода. Второй – вдоль парка железнодорожников, третий - от улицы Транспортной до «Лития».

На последнем участке тротуары были разрушены сильнее всего. Поэтому там ведутся самые активные работы по строительству новых.

Кстати, дорожники восстанавливают и дорогу к МРЭО ГИБДД в переулке Московском. Ее тоже разрушили во время строительства ливневки.

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ИСТОЧНИК KP.RU