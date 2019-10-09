2019-10-09T11:25:45+03:00
Общество

За три дня брянские полицейские задержали четырех автоугонщиков

В регионе прошла спецоперация «Транскрим»
Марина АНТОНОВА
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За три дня брянские полицейские задержали четырех автоугонщиков и раскрыли две кражи машин. В регионе прошла спецоперация «Транскрим». Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими других подразделений областного УМВД и территориальных органов МВД искали, где находятся похищенные автомобили, устанавливали изменения в комплектации.

- За время операции проверили 837 мест хранения автотранспорта, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Сотрудники полиции выявили девять автомобилей с номерными узлами и агрегатами, вызывающими сомнение в своей подлинности. По данным фактам назначили необходимые экспертно-криминалистические исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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