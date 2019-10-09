Житель Клинцовского района напал на пожилого постояльца дома-интерната
44-летнего жителя Клинцовского района будут судить за разбойное нападение на постояльца дома-интерната. У 82-летнего пенсионера похитили 19 тысяч рублей.
По версии следствия, 24 августа неподалеку от интерната в селе Ущерпье пьяный мужчина убедился, что у пенсионера есть деньги в кармане рубашки. И напал на него, ударив кулаком в лицо.
Пенсионер сломал нос. Он не смог дать отпор своего обидчику. Злоумышленник забрал у пожилого мужчины деньги.
- Выяснилось, что обвиняемый уже был судим за такое же преступление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мужчину арестовали. Уголовное дело направили в Клинцовский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU