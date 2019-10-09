2019-10-09T10:50:00+03:00
Происшествия

Житель Клинцовского района напал на пожилого постояльца дома-интерната

У пенсионера похитили 19 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Обвиняемого заключили под стражу.Обвиняемого заключили под стражу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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44-летнего жителя Клинцовского района будут судить за разбойное нападение на постояльца дома-интерната. У 82-летнего пенсионера похитили 19 тысяч рублей.

По версии следствия, 24 августа неподалеку от интерната в селе Ущерпье пьяный мужчина убедился, что у пенсионера есть деньги в кармане рубашки. И напал на него, ударив кулаком в лицо.

Пенсионер сломал нос. Он не смог дать отпор своего обидчику. Злоумышленник забрал у пожилого мужчины деньги.

- Выяснилось, что обвиняемый уже был судим за такое же преступление, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Мужчину арестовали. Уголовное дело направили в Клинцовский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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