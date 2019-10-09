В Брянске задержали сотрудника МУПа за продажу мест на кладбище

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-09T10:21:43+03:00

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В Брянске задержали сотрудника МУПа за продажу мест для захоронения на кладбище. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские завели шесть уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

- По версии следствия, работники брянского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела требовали с граждан оплату за выделение мест под захоронение из близких, - говорят в пресс-службе МВД России. – По закону эта услуга предоставляется бесплатно. Злоумышленники получали от 13 до 55 тысяч рублей незаконного вознаграждения.

Кстати, в введении МУПа находится 16 городских кладбищ площадью 200 гектаров.

Во время обысков полицейские изъяли деньги, банковские карты и документы, имеющие отношение к делу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU