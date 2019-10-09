В Выгоничском районе в ДТП с фурой пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-09T10:01:35+03:00

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В Выгоничском районе столкнулись фура и легковушка. Травмы получили три человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины пятого вечера во вторник, 8 октября, на 46-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

22-летний водитель автомобиля «Хендай Ай-Икс-35» ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Автомобилист не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с фурой «Ман» с полуприцепом, за рулем которой был 32-летний мужчина.

Водитель «Хендай» получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины лица и головы, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У 20-летней пассажирки – сотрясение мозга, перелом носа и рана брови. 36-летней женщине поступили диагноз «сотрясение мозга». Всех трех пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU