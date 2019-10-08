ТМХ оправил четвертый грузовой тепловоз на Тугнуйский разрез

СЕГОДНЯ 19:20 2019-10-08T19:20:30+03:00

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БМЗ изготовил магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ для Сибирской угольной энергетической компании. Локомотив отправлен в Бурятию для работы в Тугнуйском погрузочно-транспортном управлении, которое обслуживает предприятие по добыче угля на Тугнуйском угольном разрезе. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Это уже четвертый локомотив 2ТЭ25КМ, изготовленный на предприятии для работы на Тугнуйском разрезе. Первый тепловоз СУЭК приобрел в 2016 году, с тех пор ежегодно локомотивный парк Тугнуйского ПТУ пополняется одной новой единицей.

Введение в эксплуатацию магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ позволило увеличить производительность труда, повысить объем грузоперевозок без изменения их количества и числа локомотивных бригад. Масса перемещаемых составов, за счет увеличенного коэффициента использования мощности дизеля и повышения сцепного веса, возросла на 30%.

Локомотив 2ТЭ25КМ хорошо проявил себя на участках пути, имеющих много спусков, затяжных подъемов и кривых малого радиуса. Конструкция тепловоза помогает поддерживать работоспособность машины в условиях резко континентального климата, характерного для Бурятии. Условия труда локомотивной бригады также остаются комфортными как при низких, до 40 градусов мороза, температурах, так и в условиях летней жары.

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ завод выпускает с 2015 года. Более 400 локомотивов работают на сети ОАО «РЖД». Тепловозы этой серии поставляются в Монголию, по заказу Улан-Баторской железной дороги. Благодаря высоким техническим и экономическим показателям тепловозы 2ТЭ25КМ пользуются спросом у крупных российских и зарубежных промышленных компаний, осуществляющих грузовые перевозки.

В этом году десять локомотивов приобретены ООО «БалтТрансСервис» – крупнейшим частным оператором железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов в России и странах СНГ (входит в группу Globaltrans). В 2018-м тепловоз 2ТЭ25КМ отправлен в Республику Казахстан, где эксплуатируется компанией «Шубарколь комир» на Шубаркольском угольном разрезе.

Трансмашхолдинг – единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения.