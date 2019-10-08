В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе
В Брянске начали ремонтировать дорогу, ведущую к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе. Она пришла в негодность после того, как в переулке Московском проводили инженерные раскопки при прокладке ливневой канализации. С тех пор водители вынуждены были ездить по разрушенной дороге.
Протяженность ремонта - один километр. На работы выделили 17 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Подрядчик кладет щебеночное основание на дороге, устанавливает бордюры и строит тротуары.
Кстати, контракт на ремонт переулка Московского заканчивается 15 октября. Если строители не успеют завершить все работы, подрядчик заплатит штраф.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU