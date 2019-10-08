В Брянске начали ремонтировать дорогу к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-08T18:23:43+03:00

Если подрядчик не успеет завершить работы до 15 октября, он заплатит штраф

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В Брянске начали ремонтировать дорогу, ведущую к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе. Она пришла в негодность после того, как в переулке Московском проводили инженерные раскопки при прокладке ливневой канализации. С тех пор водители вынуждены были ездить по разрушенной дороге.

Протяженность ремонта - один километр. На работы выделили 17 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Подрядчик кладет щебеночное основание на дороге, устанавливает бордюры и строит тротуары.

Кстати, контракт на ремонт переулка Московского заканчивается 15 октября. Если строители не успеют завершить все работы, подрядчик заплатит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU