2019-10-08T15:55:24+03:00
Общество

Брянские управляющие компании обвинили в использовании криминальных схем

С такими предприятиями договор на поставку ресурса можно расторгнуть в одностороннем порядке
Марина АНТОНОВА
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Некоторые брянские управляющие компании обвинили в использовании криминальных схем. Организация собирает деньги с жильцом многоквартирных домов, но поставщику ресурса их не перечисляет. В итоге накапливаются долги, которые позволяют признать предприятие банкротом. После управляющая компания открывается вновь с другим названием, хотя с тем же директором и учредителем.

С такими компаниями поставщик может расторгнуть договор в одностороннем порядке, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. В жилищную инспекцию с начала года поступило 15 жалоб на должников за поставленные ресурсы.

Потребители могут также перейти на прямые договоры с поставщиками, чтобы миновать посредников. За девять месяцев на прямые расчеты перешли 802 многоквартирных дома в Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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