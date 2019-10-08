СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-08T15:55:24+03:00

С такими предприятиями договор на поставку ресурса можно расторгнуть в одностороннем порядке

Изменить размер текста: A A

Некоторые брянские управляющие компании обвинили в использовании криминальных схем. Организация собирает деньги с жильцом многоквартирных домов, но поставщику ресурса их не перечисляет. В итоге накапливаются долги, которые позволяют признать предприятие банкротом. После управляющая компания открывается вновь с другим названием, хотя с тем же директором и учредителем.

С такими компаниями поставщик может расторгнуть договор в одностороннем порядке, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. В жилищную инспекцию с начала года поступило 15 жалоб на должников за поставленные ресурсы.

Потребители могут также перейти на прямые договоры с поставщиками, чтобы миновать посредников. За девять месяцев на прямые расчеты перешли 802 многоквартирных дома в Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU