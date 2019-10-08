Брянскому вымогателю надоело сидеть в колонии

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-08T13:01:48+03:00

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Брянец, участвовавший в вымогательстве 15 миллионов рублей, попросил смягчить приговор. Дело 52-летнего осужденного ИК-1 рассмотрели в Брянском областном суде.

Как сообщает областная прокуратура, мужчина был участником банды, которая инсценировала похищение жителя Клинцов полицейскими. Угрожая расправой, вымогатели требовали за свою жертву больше 15 миллионов рублей.

- Так они предложили откупиться от уголовного преследования, - рассказали в пресс-службе Брянской областной прокуратуры. – Потерпевший требования выполнил.

В декабре 2017 года одного из преступников осудили на семь с половиной лет со штрафом в 50 тысяч рублей. Осужденный попросил заменить оставшуюся часть наказания на более мягкое - принудительные работы. Однако суд не нашел данных о том, что мужчина «исправился» и отклонил ходатайство.

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ИСТОЧНИК KP.RU