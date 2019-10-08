Три подростка держат в страхе жителей поселка Белые Берега

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-08T11:23:14+03:00

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Жителей поселка Белые Берега в Фокинском районе Брянска атакует банда подростков. Работники местного магазина записали видеообращение, в котором пожаловались на трех неуправляемых школьников.

Сотрудники торговой точки рассказали о том, что малолетние хулиганы бесчинствуют в магазине и издеваются над продавцами: плюются, оскорбляют и даже в открытую уносят товар.

- Они неуправляемы, лживы и лицемерны, - говорят работники магазина. - Наше терпение лопнуло в тот момент, когда мы узнали, что один из них нанес удар ногой сотруднице «Магнита» - пожилой женщине - в ответ на попытку выпроводить их из помещения магазина. Мы и жители поселка не понимаем, почему нет результата, проводимой работы соответствующими службами?

Банда держит в страхе и своих сверстников. Местные активисты надеялись решить проблему, трудоустроив подростков на лето, но те опять взялись за старое. Одного из хулиганов на месяц забрали в центр временного исправления несовершеннолетних, а поведение остальных остается безнаказанным.

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ИСТОЧНИК KP.RU