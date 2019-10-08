В брянской колонии до смерти избили заключенного

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-08T09:50:46+03:00

33-летний мужчина умер в машине скорой помощи по дороге в больницу

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В брянской колонии-поселении №3 в Сураже заключенного избили до смерти. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 октября 33-летний осужденный пожаловался на боли в области живота. Сотрудники колонии вызвали бригаду скорой помощи. Но мужчина умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

- Причиной смерти стали травмы внутренних органов, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Кто их нанес, пока неизвестно. Отрабатываются все версии случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU