На проспекте Станке Димитрова в Брянске перевернулась фура

7 Окт. 20:38 2019-10-07T20:38:37+03:00

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На проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска перевернулась фура. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. На снимках видно, что грузовик снес забор на разделительной полосе.

Очевидцы пишут, что фура выезжала с улицы Щукина с правым поворотом на проспект Станке Димитрова. О состоянии водителя не сообщается.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску о ДТП не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU