На проспекте Станке Димитрова в Брянске перевернулась фура
Фотографии автоаварии опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, Павел Андрейчиков.
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На проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска перевернулась фура. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. На снимках видно, что грузовик снес забор на разделительной полосе.
Очевидцы пишут, что фура выезжала с улицы Щукина с правым поворотом на проспект Станке Димитрова. О состоянии водителя не сообщается.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску о ДТП не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU