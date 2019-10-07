В Брянской области отремонтируют спортзалы в 23 сельских школах

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-07T18:37:34+03:00

На работы потратят около 70 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В следующие три года на Брянщине планируют капитально отремонтировать 23 спортивных зала в сельских школах. Об этом рассказали на совещании в правительстве региона, которое проходило 7 октября.

Спортзалы благоустроят в основном за счет федеральных средств. Из госказны выделят 66,2 миллиона рублей. Софинансирование из областного бюджета - более 4,5 миллионов рублей.

Всего с 2014 по 2018 годы на федеральную субсидию капитально отремонтировали 64 спортзала в сельских школах Брянской области. Это спортивные залы в Брянском, Карачевском, Клетнянском, Мглинском, Новозыбковском, Суземском, Трубчевском и Унечском районах.

- Для пяти школ построили современные спортивные плоскостные сооружения и приобрели современное спортивное оборудование, - рассказали в правительстве. – Общая сумма, направленная на развитие спортивной инфраструктуры сельских школ области за указанный период составила более 132,8 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU