Брянцев пригласили на Лермонтовский бал-маскарад

СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-07T18:12:34+03:00

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В среду, 9 октября, в Брянске пройдет театрализованный бал-маскарад, посвященный Всероссийскому дню чтения и творчеству Михаила Лермонтова. Как сообщает пресс-служба Брянской горадминистрации, 15 октября исполнится 205 лет со дня рождения знаменитого поэта и прозаика.

Лермонтовский бал развернется на площадке библиотеки №4 имени Валентина Динабургского. Начало – в 17.00.

- Принять участие смогут все желающие, - рассказали в мэрии. – Гостей ждет атмосфера русских традиций первой половины XIX века, знакомство с бальными танцами и этикетом той эпохи, театрализованные миниатюры из драмы Лермонтова «Маскарад» и романсы на стихи поэта.

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ИСТОЧНИК KP.RU