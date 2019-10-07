В Брянске выделили дополнительные деньги на ремонт дорог
В Брянске выделили дополнительные деньги на ремонт дорог по нацпроекту. Это 42,5 миллиона рублей.
В этом году ремонтировать начнут улицу Первомайскую от Ново-Советской до Почтовой, а также улицу Сталелитейной в Бежицком районе. В Фокинском районе работы пройдут на улице Белорусской, в Советском – на улице Фокина от Крахмалева до Калинина. В Большом Полпине капитально отремонтируют дорогу по улице Челюскинцев и переулку Молокова, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Завершат работы на этих объектах в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU