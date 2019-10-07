СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-07T17:25:02+03:00

Работы на них завершат в следующем году

Изменить размер текста: A A

В Брянске выделили дополнительные деньги на ремонт дорог по нацпроекту. Это 42,5 миллиона рублей.

В этом году ремонтировать начнут улицу Первомайскую от Ново-Советской до Почтовой, а также улицу Сталелитейной в Бежицком районе. В Фокинском районе работы пройдут на улице Белорусской, в Советском – на улице Фокина от Крахмалева до Калинина. В Большом Полпине капитально отремонтируют дорогу по улице Челюскинцев и переулку Молокова, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Завершат работы на этих объектах в следующем году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU