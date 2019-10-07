Брянские дайверы сняли фильм на дне Круглого озера
На кадрах виден почти лунный пейзаж
Фото: кадр из видео Артема Романова.
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Брянские дайверы сняли фильм на дне Круглого озера. Погружение совершили еще в июле этого года. А сейчас видеоролик смонтировали и опубликовали в сети.
Дайверы отмечают, что Круглое озеро – не самый интересный объект для погружения. Ныряльщика встречает почти лунный пейзаж. Под водой можно увидеть заброшенные рыболовные снасти и некоторых обитателей подводного мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU