СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-07T16:59:55+03:00

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Брянские дайверы сняли фильм на дне Круглого озера. Погружение совершили еще в июле этого года. А сейчас видеоролик смонтировали и опубликовали в сети.

Дайверы отмечают, что Круглое озеро – не самый интересный объект для погружения. Ныряльщика встречает почти лунный пейзаж. Под водой можно увидеть заброшенные рыболовные снасти и некоторых обитателей подводного мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU