В Брянске 7 октября заметили первый снег
В ночь на вторник в области обещают до минус четырех градусов
Изменить размер текста:
В Брянске в понедельник, 7 октября, заметили первый снег. Крохотные снежинки не долетали до земли, таяли еще в воздухе. Поэтому фотографий «снегопада» у брянцев сделать не получилось.
Кстати, в ночь на вторник, 8 октября, синоптики обещают в Брянской области до минус четырех градусов. Существенных осадков также не прогнозируют.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU