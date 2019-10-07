В Брянске 7 октября заметили первый снег

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-07T16:13:48+03:00

В ночь на вторник в области обещают до минус четырех градусов

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В Брянске в понедельник, 7 октября, заметили первый снег. Крохотные снежинки не долетали до земли, таяли еще в воздухе. Поэтому фотографий «снегопада» у брянцев сделать не получилось.

Кстати, в ночь на вторник, 8 октября, синоптики обещают в Брянской области до минус четырех градусов. Существенных осадков также не прогнозируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU