2019-10-07T15:33:31+03:00
Общество

За чистое будущее!

Елена РАКОВА
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Участники экорейдаза не только убрали территорию, но и рассортировали собранные отходы.Участники экорейдаза не только убрали территорию, но и рассортировали собранные отходы.
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Для кого-то выходные – это лежание на диване. Но только не для этих ребят! Участники общественного движения «Чистый Брянск» при поддержке регионального оператора по обращению с ТКО (АО «Чистая планета») в минувшую субботу вышли на эко-уборку.

После акции зеленая территория возле железнодорожного моста, расположенного в Володарском районе Брянска, стала действительно зеленой, без мусора.

Кроме того, в этот раз участники экорейда, которых в этот раз собралось двадцать человек, за три часа не только убрали территорию, но и рассортировали собранные отходы, поддержав и основную задачу федеральной реформы чистоты – переход к раздельному сбору отходов, и слоган регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области – «Разделяй с нами!».

Теперь пластик, стекло, пищевой алюминий, собранные эковолонтерами, пойдут на переработку, а пластиковые крышечки «примут участие» во всероссийской акции «Добрый крышечки», и значит не только сделают мир чище, но и помогут детям, которые нуждаются в поддержке.

- В итоге, только четвертая часть от собранного мусора, которая не подлежит переработке, отправится на полигон. А это отличный результат для экологии и для всех нас! Очень здорово, что у нас живут такие неравнодушные люди, которые в свое свободное время собираются вместе и при нашей поддержке делают добрые дела, - прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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