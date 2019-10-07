2019-10-07T15:25:29+03:00
Общество

Стало известно точное количество видеокамер на брянских дорогах

С их помощью водителей оштрафовали на 245 миллионов рублей
Елена РАКОВА
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На брянских дорогах установлено 68 видеокамер.На брянских дорогах установлено 68 видеокамер.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно сколько на дорогах Брянской области установлено видеокамер. Как сообщают в региональном правительстве на магистралях у нас установлено 68 специальных технических средств. Из них: 46 стационарных камер, 17 передвижных, 5 мобильных.

За восемь месяцев с начала этого года они зафиксировали нарушений на 245 миллионов рублей. В прошлом году за это же время с помощью видеокамер водителей оштрафовали на 238,5 миллиона рублей.

Кстати, до конца этого года планируют закупить еще 14 специальных технических средств. Их будут использовать для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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