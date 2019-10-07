В Брянской области начали ездить новые рельсовые автобусы

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-07T14:38:04+03:00

Прокатиться на необычном железнодорожном транспорте можно от станции Брянск-Орловский

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Новые рельсовые автобусы начали ездить в Брянской области. Этот необычный железнодорожный транспорт выглядит как небольшой поезд. В нем 133 сидячих места. В отличие от привычных пригородных поездов рельсовые автобусы ездят на дизельном двигателе. Они предназначены специально для неэлектрифицированных участков железной дороги.

Прокатиться на таком рельсовом автобусе можно пока только по направлению Брянск Орловский – Орел.

- До конца месяца новые рельсовые автобусы будут выполнять несколько рейсов Брянск Орловский – Фаянсовая и Брянск Орловский – Комаричи, - рассказали в Центральной пригородной пассажиркой компании. - В вагонах установлены система климат-контроля, информационные табло, светодиодное освещение. Для маломобильных пассажиров в головных вагонах предусмотрены места для крепления колясок, подъемники для посадки и высадки. Также во всех рельсовых автобусах этого типа оборудованы универсальные туалетные комплексы.

Все составы оборудованы системой пассивной безопасности. В вагонах и кабине машиниста есть система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU