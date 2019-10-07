В Брянске сфотографировали хаос на парковке у кардиоцентра

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-07T13:53:34+03:00

Горожане жалуются, что в центре города негде поставить машину

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В Брянске сфотографировали хаос на парковке неподалеку от кардиологического центра в Советском районе. Снимок опубликовали в соцсетях.

«Такое ощущение, - пишут в комментариях, - что люди в спешке покидали свои машины».

Горожане делятся впечатлениями после посещения этой стоянки, а также дают советы, где еще можно припарковать машину поблизости. Но в центре города, жалуются брянцы, автомобиль поставить чаще некуда.

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ИСТОЧНИК KP.RU