2019-10-07T13:53:34+03:00
Общество

В Брянске сфотографировали хаос на парковке у кардиоцентра

Горожане жалуются, что в центре города негде поставить машину
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске сфотографировали хаос на парковке неподалеку от кардиологического центра в Советском районе. Снимок опубликовали в соцсетях.

«Такое ощущение, - пишут в комментариях, - что люди в спешке покидали свои машины».

Горожане делятся впечатлениями после посещения этой стоянки, а также дают советы, где еще можно припарковать машину поблизости. Но в центре города, жалуются брянцы, автомобиль поставить чаще некуда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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