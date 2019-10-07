Детская хоровая школа Брянска стала лауреатом всероссийского фестиваля

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-07T13:16:44+03:00

В окружном этапе конкурса в Подольске участвовали хоры из Центральной России

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Городская детская хоровая школа Брянска стала лауреатом второй степени на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля. В конце сентября воспитанники заслуженного работника культуры РФ Маргариты Гурской выступили в подмосковном Подольске. И стали одними из лучших хоров в Центральном федеральном округе.

В фестивале участвовало 18 детских и юношеских хоровых коллективов, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области. Они представляли все регионы Центральной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU