В Брянске демонтировали огромный экран на площади Партизан

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-07T13:04:49+03:00

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В Брянске демонтировали огромный экран для рекламы, который был установлен на площади Партизан. Фотографии с места публикуют пользователи в соцсетях в понедельник, 7 октября.

Как пояснили "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации, видеоэкран был установлен незаконно. Конструкцию демонтирует своими силами владелец. Кстати, на данный момент в городе нет рекламных щитов, которые стоят незаконно.

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ИСТОЧНИК KP.RU