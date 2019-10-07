В Брянске демонтировали огромный экран на площади Партизан
Конструкция стояла незаконно
Фото: "Подслушано Брянск".
Изменить размер текста:
В Брянске демонтировали огромный экран для рекламы, который был установлен на площади Партизан. Фотографии с места публикуют пользователи в соцсетях в понедельник, 7 октября.
Как пояснили "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации, видеоэкран был установлен незаконно. Конструкцию демонтирует своими силами владелец. Кстати, на данный момент в городе нет рекламных щитов, которые стоят незаконно.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU