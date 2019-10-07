2019-10-07T13:04:49+03:00
Общество

В Брянске демонтировали огромный экран на площади Партизан

Конструкция стояла незаконно
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Подслушано Брянск".Фото: "Подслушано Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянске демонтировали огромный экран для рекламы, который был установлен на площади Партизан. Фотографии с места публикуют пользователи в соцсетях в понедельник, 7 октября.

Как пояснили "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации, видеоэкран был установлен незаконно. Конструкцию демонтирует своими силами владелец. Кстати, на данный момент в городе нет рекламных щитов, которые стоят незаконно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске до конца года заменят больше 200 старых троллейбусных опор
В Брянске сфотографировали хаос на парковке у кардиоцентра
Детская хоровая школа Брянска стала лауреатом всероссийского фестиваля
В Брянске требуют аннулировать брак жительницы Севского района и гражданина Таджикистана
21-летнего жителя Гордеевского района будут судить за убийство односельчанина
В этом году в Брянской области отремонтируют больше 180 крыш в школах и детских садах
В Брянске с начала года случилось больше 30 обрушений канализационного коллектора
Житель Мглинского района получил условных срок за незаконное изготовление патронов
В Брянске через суд потребовали убрать незаконную свалку в Большом Полпине
В Брянске на три дня перекроют проезд Федюнинского
Ночью из горящего дома в Фокинском районе Брянска спасли пять человек
В стародубском парке вандалы сломали деревянного Кота Баюна
В Дятькове водитель легковушки сбил 12-летнего ребенка
В Брянске возле детского сада высадили аллею