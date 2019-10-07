2019-10-07T11:10:39+03:00
Общество

В Брянске с начала года случилось больше 30 обрушений канализационного коллектора

В этом году на замену труб выделили 185 миллионов рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".Фото: ГТРК "Брянск".
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В Брянске за девять месяцев случилось больше 30 обрушений канализационного коллектора. Трубы изношены почти на 100 процентов. Они прослужили больше 50 лет без капитального ремонта.

Три недели назад коллектор обрушился на улице Молодежной, сообщает ГТРК «Брянск». Длина провала – девять метров.

В этом году на ремонт городских канализационных сетей выделили 185 миллионов рублей. Работы завершили наполовину. Новые трубы в основном прокладывают методом санации. Полиэтиленовую трубу меньшего диаметра помещают в старый коллектор. Но где-то такой способ применить невозможно из-за большого объема стоков. На улице Молодежной коллектор меняют открытым способом. Новые трубы прослужат больше полувека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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