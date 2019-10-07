2019-10-07T10:49:29+03:00
Происшествия

Житель Мглинского района получил условных срок за незаконное изготовление патронов

Разрешения на охотничье ружье у мужчины не было
Марина АНТОНОВА
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Осужденный должен заплатить штраф 10 тысяч рублей.Осужденный должен заплатить штраф 10 тысяч рублей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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51-летний житель Мглинского района получил условный срок за незаконное изготовление охотничьих патронов. Осужденный получил год лишения свободы с испытательным сроком один год. А также он должен заплатить штраф 10 тысяч рублей.

В суде установили, что в декабре прошлого года мужчина у себя дома в деревне Старая Романовка самостоятельно снарядил семь патронов 12-го калибра и два патрона 20-го калибра. Он использовал гильзы, порох, пули и самодельные приспособления для закрутки.

- У брянца при этом не было специального разрешения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - И он не был законным владельцем охотничьего ружья.

Приговор мужчине пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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