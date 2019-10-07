Житель Мглинского района получил условных срок за незаконное изготовление патронов
51-летний житель Мглинского района получил условный срок за незаконное изготовление охотничьих патронов. Осужденный получил год лишения свободы с испытательным сроком один год. А также он должен заплатить штраф 10 тысяч рублей.
В суде установили, что в декабре прошлого года мужчина у себя дома в деревне Старая Романовка самостоятельно снарядил семь патронов 12-го калибра и два патрона 20-го калибра. Он использовал гильзы, порох, пули и самодельные приспособления для закрутки.
- У брянца при этом не было специального разрешения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - И он не был законным владельцем охотничьего ружья.
Приговор мужчине пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU