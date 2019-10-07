2019-10-07T10:25:13+03:00
Общество

В Брянске на три дня перекроют проезд Федюнинского

Здесь будут прокладывать теплотрассу
Марина АНТОНОВА
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Водителей просят выбирать пути объезда.Водителей просят выбирать пути объезда.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Бежицком районе Брянска на три дня перекроют проезд Федюнинского возле дома №4-б. Здесь будут прокладывать теплотрассу. Ограничение движения будет действовать с 7 по 9 октября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Водителей просят выбирать пути объезда в эти дни.

Кстати, 31 октября перекроют дорогу на улице Молодой Гвардии от Ульянова до Куйбышева и по улице Металлистов от Куйбышева до переулка Институтского. Движение будет ограничено по Молодой Гвардии на участке от улицы Кромской до Болховской. От улицы Мира до Ново-Советской возможны заторы. Это связано с прокладкой канализационного коллектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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