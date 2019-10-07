2019-10-07T10:13:54+03:00
Происшествия

Ночью из горящего дома в Фокинском районе Брянска спасли пять человек

Пожар случился на улице Красных Партизан
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Ночью из горящего дома в Фокинском районе Брянска спасли пятерых жильцов. Пожар случился на улице Красных Партизан. О возгорании дежурному МЧС сообщили в 1.43 в понедельник, 7 октября. На место выехали две пожарные машины.

Оказалось, что горит квартира на втором этаже двухэтажного дома. Загорелась мебель на кухне на площади пяти квадратных метров. Через четверть часа огонь потушили.

- Из соседних квартир людей выводили с помощью спасательных устройств, - говорят в пресс-службе МЧС России по Брянской области. – Еще шестерых жильцов эвакуировали.

В горящем доме, к счастью, никто не пострадал. Экспертам предстоит выяснить, почему случился пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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