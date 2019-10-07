Ночью из горящего дома в Фокинском районе Брянска спасли пять человек
Ночью из горящего дома в Фокинском районе Брянска спасли пятерых жильцов. Пожар случился на улице Красных Партизан. О возгорании дежурному МЧС сообщили в 1.43 в понедельник, 7 октября. На место выехали две пожарные машины.
Оказалось, что горит квартира на втором этаже двухэтажного дома. Загорелась мебель на кухне на площади пяти квадратных метров. Через четверть часа огонь потушили.
- Из соседних квартир людей выводили с помощью спасательных устройств, - говорят в пресс-службе МЧС России по Брянской области. – Еще шестерых жильцов эвакуировали.
В горящем доме, к счастью, никто не пострадал. Экспертам предстоит выяснить, почему случился пожар.
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ИСТОЧНИК KP.RU