2019-10-07T10:01:58+03:00
Общество

В стародубском парке вандалы сломали деревянного Кота Баюна

Скульптуру установили в День города
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Стародубский вестник".Фото: "Стародубский вестник".
Изменить размер текста:

В старобудском парке вандалы сломали деревянную скульптуру Кота Баюна. Сказочного персонажа установили в День города Стародуба, 21 сентября. Но уже 2 октября директор парка нашел фигуру в плачевном состоянии.

- Книга, на которой сидел кот, расколота пополам, - сообщает «Стародубский вестник». - Самого же кота, пытаясь выломать, варвары расшатали, и он треснул.

Скульптуру вырезал мастер из Бордович. Около кота стоял сундук для пожертвований, которые предназначались на корм белкам. Новую партию зверушек планировали привезти в ближайшее время.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске до конца года заменят больше 200 старых троллейбусных опор
В Брянске сфотографировали хаос на парковке у кардиоцентра
Детская хоровая школа Брянска стала лауреатом всероссийского фестиваля
В Брянске демонтировали огромный экран на площади Партизан
В Брянске требуют аннулировать брак жительницы Севского района и гражданина Таджикистана
21-летнего жителя Гордеевского района будут судить за убийство односельчанина
В этом году в Брянской области отремонтируют больше 180 крыш в школах и детских садах
В Брянске с начала года случилось больше 30 обрушений канализационного коллектора
Житель Мглинского района получил условных срок за незаконное изготовление патронов
В Брянске через суд потребовали убрать незаконную свалку в Большом Полпине
В Брянске на три дня перекроют проезд Федюнинского
Ночью из горящего дома в Фокинском районе Брянска спасли пять человек
В Дятькове водитель легковушки сбил 12-летнего ребенка
В Брянске возле детского сада высадили аллею