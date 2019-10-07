В стародубском парке вандалы сломали деревянного Кота Баюна
В старобудском парке вандалы сломали деревянную скульптуру Кота Баюна. Сказочного персонажа установили в День города Стародуба, 21 сентября. Но уже 2 октября директор парка нашел фигуру в плачевном состоянии.
- Книга, на которой сидел кот, расколота пополам, - сообщает «Стародубский вестник». - Самого же кота, пытаясь выломать, варвары расшатали, и он треснул.
Скульптуру вырезал мастер из Бордович. Около кота стоял сундук для пожертвований, которые предназначались на корм белкам. Новую партию зверушек планировали привезти в ближайшее время.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU