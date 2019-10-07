В стародубском парке вандалы сломали деревянного Кота Баюна

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-07T10:01:58+03:00

Скульптуру установили в День города

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В старобудском парке вандалы сломали деревянную скульптуру Кота Баюна. Сказочного персонажа установили в День города Стародуба, 21 сентября. Но уже 2 октября директор парка нашел фигуру в плачевном состоянии.

- Книга, на которой сидел кот, расколота пополам, - сообщает «Стародубский вестник». - Самого же кота, пытаясь выломать, варвары расшатали, и он треснул.

Скульптуру вырезал мастер из Бордович. Около кота стоял сундук для пожертвований, которые предназначались на корм белкам. Новую партию зверушек планировали привезти в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU