В Дятькове водитель легковушки сбил 12-летнего ребенка

6 Окт. 20:16 2019-10-06T20:16:51+03:00

В двух ДТП пострадали два подростка. Фото: Иван ПРОХОРОВ

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В Дятькове на улице Ленина 38-летний водитель легковушки сбил 12-летнего ребенка. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.25 в субботу, 5 октября.

- По предварительной информации, автомобилист на "Киа Спортэдж" ехал со стороны улицы Герцена в направлении улицы Пионерской, - говорят в областной Госавтоинспекции. - В этот момент он сбил перебегавшего дорогу ребенка.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пострадавшего школьника ушибленную рану лба, головы, ссадины на груди и животе, подкожную гематому лба, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левой бедренной кости со смещением и направили в Брянскую областную больницу.

Еще одно ДТП с подростком произошло в этот же день в Локте на улице Лесной. Примерно в 18.30 там столкнулись "Фольксваген гольф" и мотоцикл "Иж-5", за рулем которого был 15-летний подросток.

- По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля, при повороте налево столкнулся с обгонявшим его мотоциклом, - уточняют в областной Госавтоинспекции. - После этого мотоцикл столкнулся с другим авто.

У подростка диагностировали ушиб правого колена и ушиб поясницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU