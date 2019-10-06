Брянские байкеры закрыли мотосезон

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-06T12:00:32+03:00

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Брянские байкеры закрыли сезон мотопарадом. В субботу, 5 октября, мотоциклисты проехали по центральным улицам города. Сопровождали колонну сотрудники Госавтоинспекции.

В параде приняли участие мотоциклисты из Брянска и районов области.

Сезон у брянских байкеров выдался насыщенный. Они участвовали в фестивалях в различных регионах России, а также в Белоруссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU