Брянские байкеры закрыли мотосезон
Мотоциклисты проехали по центральным улицам города
Байкеры закрыли мотосезон.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Брянские байкеры закрыли сезон мотопарадом. В субботу, 5 октября, мотоциклисты проехали по центральным улицам города. Сопровождали колонну сотрудники Госавтоинспекции.
В параде приняли участие мотоциклисты из Брянска и районов области.
Сезон у брянских байкеров выдался насыщенный. Они участвовали в фестивалях в различных регионах России, а также в Белоруссии.
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ИСТОЧНИК KP.RU