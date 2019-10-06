Брянца подозревают в попытке дать взятку начальнику МРЭО в Клинцах

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-06T09:40:34+03:00

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51-летнего брянца подозревают в попытке дать взятку начальнику отделения №4 МРЭО ГИБДД в Клинцах. Мужчине уже предъявили обвинение.

По версии следствия, днем 26 сентября брянец в кабинете начальника отделения МРЭО предложил полицейскому 200 тысяч рублей.

- За эти деньги обвиняемый хотел заменить свое водительское удостоверение не сдавая соответствующий экзамен, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Сотрудник полиции отказался от получения незаконного вознаграждения и рассказал обо все руководству.

Обвиняемый арестован, следователи продолжают выяснять подробности и обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU