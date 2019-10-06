В Суземском районе во время пожара пострадали несколько человек
Несколько человек пострадали во время пожара в Суземской деревне Кокоревка. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Герцена поступило дежурному МЧС в 1.28 ночью в воскресенье, 5 октября.
- К месту вызова выехали три автоцистерны из пожарно-спасательной части №49, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 1.30 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Дом был полностью объят огнем.
В 1.40 распространение огня удалось остановить. После этого были обнаружены пострадавшие в пожаре. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU