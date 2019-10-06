2019-10-06T09:18:26+03:00
Происшествия

В Суземском районе во время пожара пострадали несколько человек

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
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Пожар вспыхнул ночью в воскресенье.Пожар вспыхнул ночью в воскресенье.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Несколько человек пострадали во время пожара в Суземской деревне Кокоревка. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Герцена поступило дежурному МЧС в 1.28 ночью в воскресенье, 5 октября.

- К месту вызова выехали три автоцистерны из пожарно-спасательной части №49, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 1.30 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Дом был полностью объят огнем.

В 1.40 распространение огня удалось остановить. После этого были обнаружены пострадавшие в пожаре. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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