2019-10-05T18:01:44+03:00
Спорт

Брянское "Динамо" одержало победу на выезде

Команда вернулась на первую строчку в турнирной таблице
Елена РАКОВА
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"Динамо" одержало очередную победу."Динамо" одержало очередную победу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянское "Динамо" на выезде обыграло московский "Арарат". Игра состоялась в субботу, 5 октября, на стадионе "Спартаковец".

"Динамо" подошло к матчу в статусе фаворита. Имея за плечами 11 игр и 23 очка. У "Арарата" в активе 20 очков.

Игра выдалась довольно напряженной. Сине-белые большую часть времени владели мячом. Но еще до перерыва команды успели обменяться голами. У "Динамо" забил Андрей Луканченков. А уже к 65-й минуте брянские футболисты вели со счетом 1:3. Луканченков оформил дубль, также гол забил Николай Мараев.

Хозяева поля смогли отыграть только один мяч. Итоговый счет 2:3 в пользу гостей. После этой игры "Динамо" с 26-ю очками вернулось на первую строчку турнирной таблицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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