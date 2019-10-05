Брянское "Динамо" одержало победу на выезде
Брянское "Динамо" на выезде обыграло московский "Арарат". Игра состоялась в субботу, 5 октября, на стадионе "Спартаковец".
"Динамо" подошло к матчу в статусе фаворита. Имея за плечами 11 игр и 23 очка. У "Арарата" в активе 20 очков.
Игра выдалась довольно напряженной. Сине-белые большую часть времени владели мячом. Но еще до перерыва команды успели обменяться голами. У "Динамо" забил Андрей Луканченков. А уже к 65-й минуте брянские футболисты вели со счетом 1:3. Луканченков оформил дубль, также гол забил Николай Мараев.
Хозяева поля смогли отыграть только один мяч. Итоговый счет 2:3 в пользу гостей. После этой игры "Динамо" с 26-ю очками вернулось на первую строчку турнирной таблицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU