Брянский ансамбль "Ватага" выступит на международном фестивале "Добровидение-2019"

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-05T15:13:53+03:00

Он пройдет в Санкт-Петербурге

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге 9 и 10 октября пройдет международный фестиваль народной песни «Добровидение-2019». На него съедутся больше тысячи участников. Брянскую область представит ансамбль народной музыки «Ватага».

- На гала-концерте для гостей выступят Пелагея, хор Валаамского монастыря, Государственный Омский русский народный хор, государственный академический ансамбль народного танца Молдавии «Жок», признанные гармонисты, среди которых Юрий Щербаков, Владимир Глазунов, Валерий Охапкин, Юрий Красноперов, Лия Брагина и многие другие народные исполнители, - рассказали в департаменте культуры Брянской области. - Необходимым условием выступления является использование участником народного традиционного костюма в качестве концертного.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU