2019-10-05T07:56:11+03:00
Спорт

Брянский спортсмен Илья Иванюк завоевал "бронзу" на чемпионате мира

Нашему земляку покорилась высота в 2 места и 35 сантиметров
Елена РАКОВА
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Илья Иванюк участвовал в этапах "Бриллиантовой лиги".Илья Иванюк участвовал в этапах "Бриллиантовой лиги".
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В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Под нейтральным флагом 4 октября на нем выступал уроженец Брянской области, 26-летний прыгун в высоту Илья Иванюк.

С третьей попытки нашему земляку покорилась высота в 2 метра 35 сантиметров. Это его личный рекорд. А затем Илья Иванюк попытался прыгнуть 2 метра 37 сантиметров. Но ни одна из попыток не оказалась удачной.

В итоге - третье место, хотя обладатель серебряной медали Михаил Акименко занял второе место с таким же результатом. Но высота далась ему со второй попытки.

Для Ильи Иванюка это было дебютное выступление на чемпионате мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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