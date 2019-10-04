В Стародубском районе поймали вора, обчистившего две машины

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-04T17:34:48+03:00

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В Стародубском районе полицейские поймали вора, который обчистил два автомобиля. В полицию обратился 34-летний потерпевший. Мужчина рассказал, что ночью его разбудил странный шум. Он вышел на улицу посмотреть, что случилось. И увидел, что из припаркованной машины выбегает незнакомец. Оказалось, что преступник прихватил с собой четыре тысячи рублей в кошельке и банковскую карту.

- Полицейские стали обходить ближайшие улицы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – И нашли подозреваемого. Он попытался убежать, но его все же задержали.

У 24-летнего молодого человека изъяли мобильный телефон, который он украл в соседнем дворе по такому же сценарию. Из денег у него осталась лишь тысяча рублей. Он заявил, что остальные похищенные купюры выронил по дороге, пока убегал от полицейских. Машины злоумышленник открывал ключом от своего дома.

За кражу молодому человеку грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU