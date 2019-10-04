2019-10-04T17:34:48+03:00
Происшествия

В Стародубском районе поймали вора, обчистившего две машины

Злоумышленник открывал автомобили ключом от своего дома
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Стародубском районе полицейские поймали вора, который обчистил два автомобиля. В полицию обратился 34-летний потерпевший. Мужчина рассказал, что ночью его разбудил странный шум. Он вышел на улицу посмотреть, что случилось. И увидел, что из припаркованной машины выбегает незнакомец. Оказалось, что преступник прихватил с собой четыре тысячи рублей в кошельке и банковскую карту.

- Полицейские стали обходить ближайшие улицы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – И нашли подозреваемого. Он попытался убежать, но его все же задержали.

У 24-летнего молодого человека изъяли мобильный телефон, который он украл в соседнем дворе по такому же сценарию. Из денег у него осталась лишь тысяча рублей. Он заявил, что остальные похищенные купюры выронил по дороге, пока убегал от полицейских. Машины злоумышленник открывал ключом от своего дома.

За кражу молодому человеку грозит до двух лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жительницы Брянска украли мобильный телефон, пока она спала
Через Брянскую область не пропустили 34 тонны говядины со срезанными оттисками
Состязания победителей
Для Дома старинных погарских ремесел купили печь для обжига
В Брянске сфотографировали автобус Филиппа Киркорова
В Брянске из-за провала образовалась пробка на улице Горького
Житель Суражского района до смерти забил приятеля
В Брянске ограничат движение на переезде на улице Уральской
В Брянске в школе №36 открыли детскую спортивную площадку
В субботу в Брянске объединят маршруты троллейбусов №1 и №4
Из Брянска открыли продажи авиабилетов в Минеральные Воды
В Брянске капитально отремонтировали спортзал госуниверситета
В Погарском районе из воды подняли тело 61-летнего мужчины
В Брянске поймали наркоторговца
Жителей Брянска оштрафовали на полмиллиона рублей за незаконную врезку в канализацию
В Брянске иномарку отбросило на 11-летнюю девочку
На путепроводе в Фокинском районе Брянска установили стационарную камеру
В Трубчевске пенсионерка на скутере сбила 64-летнего велосипедиста
Брянских полицейских наградили за спасение девушки на мосту
В Брянске ищут пропавшую женщину с пятилетним сыном
В Клетне работникам детской спортшколы задерживали зарплату
Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда
Замглавы комаричской администрации оштрафовали за безразличие
В парке железнодорожников Брянска построят новый детский городок
Гордимся нашими учителями