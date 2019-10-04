2019-10-04T17:27:04+03:00
Общество

Через Брянскую область не пропустили 34 тонны говядины со срезанными оттисками

Замороженные полутуши вернули отправителю
Марина АНТОНОВА
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Через Брянскую область не пропустили больше 34 тонн говядины из Белоруссии. Две партии замороженных полутуш проверяли 3 и 4 октября в пункте пропуска Красный камень в Злынковском районе.

Судя по ветеринарным документам, продукцию везли из Белоруссии в Казахстан. Инспекторы проверили доступную часть груза.

- Оказалось, что на части полутуш ветеринарные клеймы срезаны, - говорят в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Есть нечитаемые оттиски. Продукцию везли в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Кроме того, в одной накладной дата погрузки не соответствовала дате выдачи и изготовления, указанным в ветеринарном свидетельстве. Поэтому груз вернули отправителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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