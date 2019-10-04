Через Брянскую область не пропустили 34 тонны говядины со срезанными оттисками
Через Брянскую область не пропустили больше 34 тонн говядины из Белоруссии. Две партии замороженных полутуш проверяли 3 и 4 октября в пункте пропуска Красный камень в Злынковском районе.
Судя по ветеринарным документам, продукцию везли из Белоруссии в Казахстан. Инспекторы проверили доступную часть груза.
- Оказалось, что на части полутуш ветеринарные клеймы срезаны, - говорят в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Есть нечитаемые оттиски. Продукцию везли в неудовлетворительном санитарном состоянии.
Кроме того, в одной накладной дата погрузки не соответствовала дате выдачи и изготовления, указанным в ветеринарном свидетельстве. Поэтому груз вернули отправителю.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU