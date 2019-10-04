Состязания победителей

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-04T16:55:05+03:00

В Брянске стартовали XIV Всероссийские соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

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В наш город на открытые Всероссийские соревнования, посвящённые в этом году 76-летней годовщине освобождения Бянщины от немецко-фашистских захватчиков, приехали участники из Республики Беларусь и молдавского Приднестровья, а также Башкортостана, Татарстана, Оренбурга, Магнитогорска, Челябинска, Новочеркасска, Твери, Москвы, Подольска, Орла. Всего более ста спортсменов. 30 теннисистов представляют наш город. Это команды брянских клубов «Пересвет», «Триумф» и АНО «Центр реабилитации инвалидов». В составе брянских сборных многократные победители Всероссийских и международных соревнований Николай Витохин и Михаил Климовцов.

— Для нас соревнования — прекрасный стимул в жизни. Мы рады, что в Брянск приехали сильные спортсмены. Это придаёт остроту нашим соревнованиям. Мы движемся вперёд, а движение для нас — это жизнь, — рассказал вдохновитель проведения соревнований, председатель «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Пересвет» Николай Пискунов.

На торжественной церемонии открытия спортсменов приветствовали начальник управления физкультуры и спорта Брянской области Сергей Трусов, заместитель председателя комитета Брянской областной Думы Вячеслав Губанов. От имени Главы города Брянска Марины Дбар и депутатов Брянского городского Совета к людям, которые уже одержали победу и совладали со своим недугом, обратился председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Брянского горсовета Алексей Солонкин:

— Хочу передать слова восхищения вашей силой воли, мужеством и упорством. Желаю вам серьёзной борьбы на этом турнире, потому что победа, добытая в борьбе, дороже. Пусть победит сильнейший!

Соревнования продлятся два дня. Будет разыграно 14 комплектов наград. Всё это время спортсменам помогают волонтёры общественной организации «Молодая гвардия» и Брянского государственного училища олимпийского резерва.

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ИСТОЧНИК KP.RU