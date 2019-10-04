Для Дома старинных погарских ремесел купили печь для обжига

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-04T16:51:10+03:00

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Для Дома старинных ремесел в Погарском районе купили муфельную печь. Она необходима для обжига гончарных изделий. Покупка обошлась в 108 тысяч рублей, сообщают на сайте музея «Радогощ». Деньги на нее выделили местные предприниматели и другие спонсоры.

Дом старинных ремесел открыли в здании торговой лавки середины 19-го века. В кружке погарского музея занимаются около 30 человек. Руководит занятиями опытный мастер. Ребята учатся создавать изделия из глины: кувшинчики, вазочки, подносы, герб Погара, подковы, свистульки и другое. А еще дети занимаются резьбой по дереву - возрождают ремесло ложкарей. Теперь музею осталось приобрести глазурь для глиняных изделий.

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ИСТОЧНИК KP.RU