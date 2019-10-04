2019-10-04T16:51:10+03:00
Общество

Для Дома старинных погарских ремесел купили печь для обжига

В музее «Радогощ» стараются сохранить традиции Магдебургии
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.Фото: пресс-служба департамента культуры Брянской области.
Изменить размер текста:

Для Дома старинных ремесел в Погарском районе купили муфельную печь. Она необходима для обжига гончарных изделий. Покупка обошлась в 108 тысяч рублей, сообщают на сайте музея «Радогощ». Деньги на нее выделили местные предприниматели и другие спонсоры.

Дом старинных ремесел открыли в здании торговой лавки середины 19-го века. В кружке погарского музея занимаются около 30 человек. Руководит занятиями опытный мастер. Ребята учатся создавать изделия из глины: кувшинчики, вазочки, подносы, герб Погара, подковы, свистульки и другое. А еще дети занимаются резьбой по дереву - возрождают ремесло ложкарей. Теперь музею осталось приобрести глазурь для глиняных изделий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жительницы Брянска украли мобильный телефон, пока она спала
В Стародубском районе поймали вора, обчистившего две машины
Через Брянскую область не пропустили 34 тонны говядины со срезанными оттисками
Состязания победителей
В Брянске сфотографировали автобус Филиппа Киркорова
В Брянске из-за провала образовалась пробка на улице Горького
Житель Суражского района до смерти забил приятеля
В Брянске ограничат движение на переезде на улице Уральской
В Брянске в школе №36 открыли детскую спортивную площадку
В субботу в Брянске объединят маршруты троллейбусов №1 и №4
Из Брянска открыли продажи авиабилетов в Минеральные Воды
В Брянске капитально отремонтировали спортзал госуниверситета
В Погарском районе из воды подняли тело 61-летнего мужчины
В Брянске поймали наркоторговца
Жителей Брянска оштрафовали на полмиллиона рублей за незаконную врезку в канализацию
В Брянске иномарку отбросило на 11-летнюю девочку
На путепроводе в Фокинском районе Брянска установили стационарную камеру
В Трубчевске пенсионерка на скутере сбила 64-летнего велосипедиста
Брянских полицейских наградили за спасение девушки на мосту
В Брянске ищут пропавшую женщину с пятилетним сыном
В Клетне работникам детской спортшколы задерживали зарплату
Из Москвы в Брянск будут ходить двухэтажные поезда
Замглавы комаричской администрации оштрафовали за безразличие
В парке железнодорожников Брянска построят новый детский городок
Гордимся нашими учителями