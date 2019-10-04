Житель Суражского района до смерти забил приятеля

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-04T14:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

49-летнего жителя Суражского района подозревают в том, что он до смерти забил приятеля. Преступление совершили днем 30 сентября во дворе частного дома в селе Нивное.

По версии следствия, обвиняемый поссорился с 46-летним знакомым. Он три раза ударил приятеля обоими кулаками в челюсть. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Суражанину предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Мужчину арестовали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU