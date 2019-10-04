2019-10-04T14:30:11+03:00
Общество

В Брянске ограничат движение на переезде на улице Уральской

Рабочие будут асфальтировать площадку
Марина АНТОНОВА
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В Брянске ограничат движение на железнодорожном переезде по улице Менжинского и улице Уральской. Это связано в проведением работ в понедельник, 7 октября. На площадке переезда будут укладывать новый асфальт. Движение машин ограничат с восьми часов утра до пяти часов вечера.

- Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, - говорят в УГИБДД по Брянской области. – Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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