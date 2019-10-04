В Брянске капитально отремонтировали спортзал госуниверситета

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-04T13:01:02+03:00

Он торжественно открылся в четверг, 3 октября

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В Брянске капитально отремонтировали спортивный зал Брянского государственного университета имени академика Петровского. Его торжественно открыли в четверг, 3 октября.

В зале появилось новое напольное покрытие, обновленные раздевалки, душевые и туалеты. Ремонт прошел и в кабинетах преподавателей. Для занятий студентов закупили спортивное оборудование. Спортивный зал приспособлен для ребят-инвалидов. На ремонт ушло около 15 миллионов рублей.

На открытии зала выступили студенты с музыкальными и хореографическими номерами, сообщают в пресс-службе БГУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU