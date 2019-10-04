В Погарском районе из воды подняли тело 61-летнего мужчины
Эксперты выясняют причину его гибели
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Погарском районе из воды водолазы подняли тело 61-летнеего мужчины. Сообщение о погибшем поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в четверг, 3 октября.
На место происшествия выезжали восемь человек и шесть единиц техники, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Это медики, полицейские, спасатели и сотрудники местной администрации.
Обстоятельства и причину гибели мужчины выясняют эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU